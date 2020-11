Caos nel centrodestra, Laura Ravetto abbandona Forza Italia per la Lega. Con lei altri due deputati. Berlusconi: «Meglio così» (Di giovedì 19 novembre 2020) Aria di divorzio nel centrodestra: tre deputati hanno infatti abbandonato Forza Italia per passare alla Lega. Laura Ravetto – storica militante azzurra, e al fianco del Cavaliere dal 2006 -, Maurizio Carrara e Federica Zanella hanno dato la notizia tramite un comunicato stampa: «Viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico», scrivono. A segnare un punto di non ritorno, la metamorfosi di Forza Italia che, secondo i tre, ha «perso quella Forza propulsiva che l’aveva portata a essere luogo di aggregazione per tutto il centrodestra e riteniamo che quel luogo di aggregazione sia oggi rappresentato dalla Lega ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) Aria di divorzio nel: trehanno infattitoper passare alla– storica militante azzurra, e al fianco del Cavaliere dal 2006 -, Maurizio Carrara e Federica Zanella hanno dato la notizia tramite un comunicato stampa: «Viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico», scrivono. A segnare un punto di non ritorno, la metamorfosi diche, secondo i tre, ha «perso quellapropulsiva che l’aveva portata a essere luogo di aggregazione per tutto ile riteniamo che quel luogo di aggregazione sia oggi rappresentato dalla...

