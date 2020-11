"Cancellare il debito? Contrario ai Trattati": Lagarde richiama alle responsabilità dei Paesi" (Di giovedì 19 novembre 2020) La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde è intervenuta nel dibattito sul debito pubblico generato dalla crisi del Covid-19, che molti esponenti politici - a partire dal presidente ... Leggi su europa.today (Di giovedì 19 novembre 2020) La presidente della Banca centrale europea Christineè intervenuta nel dibattito sulpubblico generato dalla crisi del Covid-19, che molti esponenti politici - a partire dal presidente ...

borghi_claudio : Per gli scettici, dopo audizione di oggi di Lagarde è accertato che: 1) La Banca Centrale CREA DENARO DAL NULLA IN… - CarloStagnaro : Altro che cancellare il #debito: pensiamo a come riformare l'#Europa. Molto utili le riflessioni di @marattin su… - borghi_claudio : Spiegazione del perché una Banca Centrale può cancellare il debito che ha in bilancio andando in capitale negativo… - markred17 : RT @borghi_claudio: Per gli scettici, dopo audizione di oggi di Lagarde è accertato che: 1) La Banca Centrale CREA DENARO DAL NULLA IN QUAL… - Testament73 : RT @marcobreso: Non capisco perché l'@Agenzia_Ansa abbia sentito l'esigenza di fare questo RPT #TrovaLeDifferenze -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellare debito «I Trattati non consentono a Bce di cancellare debito». C'è da fare Avvenire Christine Lagarde risponde a Sassoli: "La Bce non può cancellare il debito sovrano"

Con queste parole il presidente della Bce ha risposto alla proposta di cancellazione del debito pubblico della Bce ipotizzata dal presidente dell’Europarlamento, David Sassoli.

Nessuna cancellazione dei debiti: l'Europa ha già fatto moltissimo, dice Christine Lagarde

Secondo Sassoli, per pemettere agli Stati membri - piegati non solo dal punto di vista sanitario ma anche sotto il profilo economico- l'Europa dovrebbe cancellare i debiti accumulati dai governi per f ...

Con queste parole il presidente della Bce ha risposto alla proposta di cancellazione del debito pubblico della Bce ipotizzata dal presidente dell’Europarlamento, David Sassoli.Secondo Sassoli, per pemettere agli Stati membri - piegati non solo dal punto di vista sanitario ma anche sotto il profilo economico- l'Europa dovrebbe cancellare i debiti accumulati dai governi per f ...