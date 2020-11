Campania, rientro a scuola per i più piccoli il 24 novembre. Eseguiti 80 tamponi, tutti negativi (Di giovedì 19 novembre 2020) La Campania si prepara alla riapertura delle scuole il 24 novembre per la scuola dell'infanzia e per le classi prime delle elementari. Dal Mattino si apprende che sono soltanto 80 i tamponi Eseguiti nella prima giornata di screening tra alunni e personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Lasi prepara alla riapertura delle scuole il 24per ladell'infanzia e per le classi prime delle elementari. Dal Mattino si apprende che sono soltanto 80 inella prima giornata di screening tra alunni e personale scolastico. L'articolo .

C’è scetticismo sullo screening proposto dalla Regione Campania per ritornare a scuola ... Noi siamo molto perplessi circa la loro efficacia. Se il rientro a scuola si baserà sui risultati dei test ...

