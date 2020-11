Campania, rapporto Bankitalia: 13 famiglie su cento beneficiano del reddito di cittadinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 50 mila le famiglie campane che, in seguito alla pandemia, hanno beneficiato del reddito di emergenza. Si tratta del 2,3% del totale regionale, l’1% in più rispetto alla media italiana. È quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale presentato dalla sede di Napoli di Bankitalia. Secondo i dati di settembre dell’Inps, inoltre, in Campania i nuclei familiari beneficiari di reddito o Pensione di cittadinanza erano 287mila, il 13% delle famiglie residenti in regione nel 2019, con un’incidenza superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno e di quasi 8 rispetto all’Italia. Bankitalia evidenzia come le misure di contrasto alla povertà abbiano contribuito a contenere gli effetti sui redditi del calo dell’occupazione. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 50 mila lecampane che, in seguito alla pandemia, hanno beneficiato deldi emergenza. Si tratta del 2,3% del totale regionale, l’1% in più rispetto alla media italiana. È quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale presentato dalla sede di Napoli di. Secondo i dati di settembre dell’Inps, inoltre, ini nuclei familiari beneficiari dio Pensione dierano 287mila, il 13% delleresidenti in regione nel 2019, con un’incidenza superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno e di quasi 8 rispetto all’Italia.evidenzia come le misure di contrasto alla povertà abbiano contribuito a contenere gli effetti sui redditi del calo dell’occupazione. ...

PupiaTv : Covid Campania, cala rapporto contagi-tamponi. Altri 32 deceduti - - napolista : Campania, 3.334 positivi ma il tasso è inferiore alla media nazionale Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva,… - StefanoSamma7 : @AndreaStair @Reg_Campania @ACivicDuty @RobiVil @Cartabellotta @Antonio_Caramia @DarioBressanini Preciso: le diagno… - Notiziedi_it : Covid in Campania, 75 morti e 3.657 contagiati ma cala il rapporto positivi/tamponi - VoceAmicaItalia : #Covid in #Campania, 75 morti e 3.657 contagiati ma cala il rapporto positivi/tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Campania rapporto Campania, rapporto Bankitalia: economia campana messa a dura prova dalla pandemia La Repubblica Positivi al coronavirus in Irpinia 138: superati i 6.000 casi. In Campania: +3.334 casi. Risale la curva nazionale

IL RAPPORTO REGIONALE. L’analisi dei dati è relativa alla settimana 2-8 novembre 2020 (aggiornati al 11 novembre 2020). Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Leggi il RAPPORTO ...

Oggi più di 36 mila casi ma migliora il rapporto tra contagiati e tamponi

La percentuale positivi/tamponi passa dal 14,6 di ieri al 14,46 di oggi. In calo i decessi giornalieri, 653 oggi, esattamente 100 in meno di ieri, per un totale di 47.870. La regione con più casi è se ...

IL RAPPORTO REGIONALE. L’analisi dei dati è relativa alla settimana 2-8 novembre 2020 (aggiornati al 11 novembre 2020). Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Leggi il RAPPORTO ...La percentuale positivi/tamponi passa dal 14,6 di ieri al 14,46 di oggi. In calo i decessi giornalieri, 653 oggi, esattamente 100 in meno di ieri, per un totale di 47.870. La regione con più casi è se ...