Campania | il Tar dà ragione a De Luca | ordinanza legittima | le scuole riapriranno gradualmente il 24 novembre dopo screening

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) I genitori chiedevano la ripresa totale delle lezioni in presenza, la Regioneaveva programmato una ripresa parziale dal 24. Il Tar ha datoall’ente del governatore De, respingendo i ricorsi presentati dalle mamme e dai papà degli alunni interessati dal provvedimento regionale. Per i giudici amministrativi, infatti, l’sulle. Con due decreti, il Tar ha rispedito al mittente i ricorsi di alcuni gruppi di genitori contro l’ultimo provvedimento regionale con il quale è stata programmata, a partire dal 24, la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza nelledell’infanzia e della prima elementare, previosul personale docente e ...