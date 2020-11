Campania, il coronavirus uccide meno: c'è la mortalità più bassa d'Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Tamponi, contagi, positivi al virus, ingressi in ospedale, ricoveri in terapia intensiva, decessi. A volerla raccontare così, la pandemia, i numeri rivelano una realtà dell'epidemia... Leggi su ilmattino (Di giovedì 19 novembre 2020) Tamponi, contagi, positivi al virus, ingressi in ospedale, ricoveri in terapia intensiva, decessi. A volerla raccontare così, la pandemia, i numeri rivelano una realtà dell'epidemia...

DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - repubblica : Coronavirus, Campania e Toscana diventano rosse, salgono a nove le regioni arancioni - Agenzia_Ansa : Un paziente ricoverato nell'Area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, con probabile infezione da… - juornoit : #Juorno #Coronavirus, al #bando per 450 medici da assumere in #Campania rispondono in 165 - paolochiariello : #Juorno #Coronavirus, al #bando per 450 medici da assumere in #Campania rispondono in 165 -