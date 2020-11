Campania, Bankitalia: Nel 2020 l’export giù del 6,6% ma è boom dell’agroalimentare (+16,8%) (Di giovedì 19 novembre 2020) Export in calo del 6,6% in Campania, nel primo semestre del 2020, ma è in controtendenza l’ agroalimentare che ha fatto registrare un +16,8%. È quanto indica l’aggiornamento congiunturale dell’economia campana di Bankitalia. Nel primo semestre del 2020 – rileva lo studio – le esportazioni campane sono calate del 6,6% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, a fronte di una crescita del 7,9% nel primo semestre 2019, risentendo della forte caduta del secondo trimestre (-17,6%). Il calo – che esclude il settore agro-alimentare e quello farmaceutico – è stato sostanzialmente generalizzato tra i principali comparti. Alla flessione hanno contribuito soprattutto le vendite dei mezzi di trasporto, in netta controtendenza rispetto al 2019. Un calo particolarmente consistente ha riguardato l’industria aeronautica ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Export in calo del 6,6% in, nel primo semestre del, ma è in controtendenza l’ agroalimentare che ha fatto registrare un +16,8%. È quanto indica l’aggiornamento congiunturale dell’economia campana di. Nel primo semestre del– rileva lo studio – le esportazioni campane sono calate del 6,6% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, a fronte di una crescita del 7,9% nel primo semestre 2019, risentendo della forte caduta del secondo trimestre (-17,6%). Il calo – che esclude il settore agro-alimentare e quello farmaceutico – è stato sostanzialmente generalizzato tra i principali comparti. Alla flessione hanno contribuito soprattutto le vendite dei mezzi di trasporto, in netta controtendenza rispetto al 2019. Un calo particolarmente consistente ha riguardato l’industria aeronautica ...

Italpress : Bankitalia, in Campania Pil in calo dell’8% nel primo semestre - RedazioneTvcity : Campania: calo del -8% del PIL, i dati di Bankitalia - - UfficioStampaBI : #Bankitalia #Economieregionali In #Campania le #imprese hanno risentito in misura consistente della #pandemia. Nel… - ildenaro_it : La #Campania potrebbe chiudere il 2020 con un calo del #Pil intorno all’8%. È la #stima fornita dalla #sede di… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Bankitalia Campania, Bankitalia: Covid devastante per l'economia. Il Pil del 2020 giù dell'8% Il Denaro Campania, Bankitalia: Nel 2020 l’export giù del 6,6% ma è boom dell’agroalimentare (+16,8%)

Export in calo del 6,6% in Campania, nel primo semestre del 2020, ma è in controtendenza l’ agroalimentare che ha fatto registrare un +16,8%. È quanto indica l’aggiornamento congiunturale dell’economi ...

Campania: 50 mila famiglie beneficiarie di Reddito di emergenza

Sono 50 mila le famiglie che in Campania hanno beneficiato del reddito di emergenza, introdotto come misura di sostegno, per fronteggiare le difficolta’ economiche causate dalla pandemia in atto. Il d ...

Export in calo del 6,6% in Campania, nel primo semestre del 2020, ma è in controtendenza l’ agroalimentare che ha fatto registrare un +16,8%. È quanto indica l’aggiornamento congiunturale dell’economi ...Sono 50 mila le famiglie che in Campania hanno beneficiato del reddito di emergenza, introdotto come misura di sostegno, per fronteggiare le difficolta’ economiche causate dalla pandemia in atto. Il d ...