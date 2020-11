Campania, asse Pd-Forza Italia in Regione per sospendere le demolizioni delle case abusive durante l’emergenza Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) Alla fine la giunta regionale di Vincenzo De Luca accoglie le ragioni dei comitati degli abusivisti e compie un passo ufficiale per provare a far sospendere le demolizioni in Campania durante l’emergenza coronavirus. L’assessore campano alla Legalità, Mario Morcone, ha infatti scritto una lettera al prefetto di Napoli, Marco Valentini, per sollecitare uno stop degli abbattimenti durante la pandemia. La richiesta al prefetto – si legge in un comunicato dell’ufficio stampa della Regione Campania – è il seguito di “una mozione approvata all’unanimità dai gruppi dell’assemblea regionale e rappresenta come sia inopportuno, in una fase sociale così difficile, dare esecuzione a provvedimenti che rischiano solo di alimentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Alla fine la giunta regionale di Vincenzo De Luca accoglie le ragioni dei comitati degli abusivisti e compie un passo ufficiale per provare a farleincoronavirus. L’ssore campano alla Legalità, Mario Morcone, ha infatti scritto una lettera al prefetto di Napoli, Marco Valentini, per sollecitare uno stop degli abbattimentila pandemia. La richiesta al prefetto – si legge in un comunicato dell’ufficio stampa della– è il seguito di “una mozione approvata all’unanimità dai gruppi dell’mblea regionale e rappresenta come sia inopportuno, in una fase sociale così difficile, dare esecuzione a provvedimenti che rischiano solo di alimentare ...

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Campania, asse Pd-Forza Italia in Regione per sospendere le demolizioni delle case abusive durante l’emergenza Covid h… - fattoquotidiano : Campania, asse Pd-Forza Italia in Regione per sospendere le demolizioni delle case abusive durante l’emergenza Covid - paoloigna1 : RT @GennaroCapobia1: Rampa che da Giugliano in Campania si immette sull'asse provinciale 335 dir Marcianise e il suo bel manto stradale htt… - GennaroCapobia1 : Ci sono 2 superstrada in campania che urgono di immediato ripristino sia del manto stradale, che della segnaletica… - GennaroCapobia1 : Rampa che da Giugliano in Campania si immette sull'asse provinciale 335 dir Marcianise e il suo bel manto stradale -

Ultime Notizie dalla rete : Campania asse Campania, asse Pd-Forza Italia in Regione per sospendere le demolizioni delle case abusive durante l'emergenza Covid Il Fatto Quotidiano Scampia, cumuli di rifiuti e rischio per la salute

Scampia, cumuli di rifiuti e rischio per la salute. Da Italia Viva un esposto e la richiesta di un tavolo istituzionale. «L’area che ospita il campo rom di Scampia (Via Cupa Perillo), ma più in genera ...

CAPO GABINETTO BARDI: IPOTESI DIMISSIONI

Responsabilità, atti border line e “visite” non gradite, tanti i motivi, Grauso ci pensa: biglietto per Napoli solo andata | Basilicata, Blog, Politica ...

Scampia, cumuli di rifiuti e rischio per la salute. Da Italia Viva un esposto e la richiesta di un tavolo istituzionale. «L’area che ospita il campo rom di Scampia (Via Cupa Perillo), ma più in genera ...Responsabilità, atti border line e “visite” non gradite, tanti i motivi, Grauso ci pensa: biglietto per Napoli solo andata | Basilicata, Blog, Politica ...