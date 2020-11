Camorra | blitz a Varcaturo | catturato latitante della mala di Miano – IL NOME

Leggi su 2anews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il ras era sfuggito alla cattura lo scorso 20 ottobre, durante una vasta operazione contro la cosca che opera in particolare nella zona diEra sfuggito alla cattura lo scorso 20 ottobre quando i Carabiniericompagnia Vomero avevano eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti esponenti del clan di cui è ritenuto elemento apicale. Oggi i militari lo hannoin via Ripuaria, a, in provincia di Napoli. Gaetano Cifrone, 34 anni, ricercato per associazione a delinquere di stampo camorristico, è stato bloccato dai Carabinieri che lo ritengono elemento di spiccocosca che opera in particolare nella zona di, a Napoli.