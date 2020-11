Calvin Klein | il fashion designer di fama mondiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020)Richard, il noto stilista che diede vita all’omonimo brand d’abbigliamento, oggi compie 78 anni. LaInc., abbreviata semplicemente con CK, nasce nel 1968 a New York dal suo genio creativo e a quello di Barry Schwartz. Il giovane stilista, dopo aver abbandonato gli studi alla High School of Art And, inizia a collaborare con diverse boutique newyorkesi. Nel suo vita privataè stato sposato con la stilista Jayne Centre, dal quale divorzia nel 1974. A seguire si risposerà nel 1987 con Kelly Rector, matrimonio naufragato anch’esso nel 2006. Lo stilista si è dichiarato apertamente bisessuale. La sua ultima relazione importante, terminata nel 2013, è stata con il modello Nicholas Gruber.Richard ...