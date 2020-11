Calendario dell’Avvento MAC 2020 | lo stile “urban chic” colpisce ancora

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tic toc tic toc…le ultime corse frenetiche per accaparrarsi gli ultimi calendarie, tra questi, rientra ilMAC… anzi, due, come hanno fatto alcuni suoi “colleghi”. Quest’anno, il Natale, secondo MAC Cosmetics, sarà “Boom Boom Wow”! Andiamo subito a scoprire di cosa si tratta.MAC: un Natale esplosivoBoom Boom Wow di Mac- 24 giorni MAC Cosmetics stupisce sempre per i suoi packaging e prodotti, infatti quest’anno non è da meno! I suoi due calendariannunciano che il periodo di festa sarà indimenticabile… accogliamo il buon augurio di MAC! L’irresistibile e attesoMAC ...