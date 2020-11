Calciomercato, tutte le cifre del ritorno di Pogba alla Juventus (Di giovedì 19 novembre 2020) Paul Pogba e la Juventus, due storie che continuano a intrecciarsi inevitabilmente tra di loro nelle vie del Calciomercato. Ogni sessione si rinnovano le voci che vorrebbero il centrocampista francese di ritorno a Torino, le quali ultimamente stanno anche aumentando visto il contratto del calciatore con il Manchester United che piano piano volge al termine. Tanti tifosi lo rivorrebbero in bianconero con la speranza che possa tornare sui suoi livelli con la Juventus, proprio come successo a Morata in questo inizio di stagione, e tra di essi c’è anche Claudio Marchisio che ha provato a convincerlo. L’ultima notizia riguarderebbe proprio le cifre del suo ritorno alla Juve. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Paule la, due storie che continuano a intrecciarsi inevitabilmente tra di loro nelle vie del. Ogni sessione si rinnovano le voci che vorrebbero il centrocampista francese dia Torino, le quali ultimamente stanno anche aumentando visto il contratto del calciatore con il Manchester United che piano piano volge al termine. Tanti tifosi lo rivorrebbero in bianconero con la speranza che possa tornare sui suoi livelli con la, proprio come successo a Morata in questo inizio di stagione, e tra di essi c’è anche Claudio Marchisio che ha provato a convincerlo. L’ultima notizia riguarderebbe proprio ledel suoJuve. LEGGI ANCHE:, sgarbo al ...

La scorsa estate Antonio Conte sembrava deciso a lasciare l’Inter, una volontà presa forse per discordanze sulle scelte di mercato prese in difformità con le sue idee. Il dialogo intercorso tra l’alle ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Christian Abbiati, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ...

La scorsa estate Antonio Conte sembrava deciso a lasciare l'Inter, una volontà presa forse per discordanze sulle scelte di mercato prese in difformità con le sue idee. Il dialogo intercorso tra l'alle ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Christian Abbiati, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ...