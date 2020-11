Calciomercato Juventus, vicino l’addio di Cristiano Ronaldo: le big d’Europa si muovono (Di giovedì 19 novembre 2020) Calciomercato Juventus NEWS – La pandemia di Coronavirus ha creato numerosi problemi economici anche al calcio italiano, che si ritrova costretta a vendere i suoi migliori giocatori. È già successo allo Schalke 04 in Germania e a breve potrebbe accadere da noi. A differenza di alcuni Stati, l’Italia rimane la più colpita dal virus, creando conseguenze gravi in ogni fronte. Alcune squadre però, con Presidenti molto ricchi, non hanno subito troppi problemi e sono pronti ad accaparrarsi i migliori giocatori delle big europee. La Juventus probabilmente, sarà impossibilitata a tenere Cristiano Ronaldo, che a giugno difficilmente rimarrà a Torino. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 19 novembre 2020)NEWS – La pandemia di Coronavirus ha creato numerosi problemi economici anche al calcio italiano, che si ritrova costretta a vendere i suoi migliori giocatori. È già successo allo Schalke 04 in Germania e a breve potrebbe accadere da noi. A differenza di alcuni Stati, l’Italia rimane la più colpita dal virus, creando conseguenze gravi in ogni fronte. Alcune squadre però, con Presidenti molto ricchi, non hanno subito troppi problemi e sono pronti ad accaparrarsi i migliori giocatori delle big europee. Laprobabilmente, sarà impossibilitata a tenere, che a giugno difficilmente rimarrà a Torino. LEGGI ANCHE:, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE:, ...

