Calciomercato Inter, si lavora per Milik e Paredes; il Real Madrid piomba su Alaba (Di giovedì 19 novembre 2020) E Paredes Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebbero lavorando sottotraccia anche per rinforzare il proprio centrocampo: se in uscita si cerca di piazzare Vecino, ... Leggi su eurosport (Di giovedì 19 novembre 2020) EStando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebberondo sottotraccia anche per rinforzare il proprio centrocampo: se in uscita si cerca di piazzare Vecino, ...

passione_inter : TS - L'Inter accelera per avere Milik a gennaio: non sarà solo un vice Lukaku - - calciomercatoit : ????#Udinese - Carlo #Okaka, agente del fratello Stefano: 'Lo vedrei bene all'#Inter' ??#CMITmercato - passione_inter : Mercato - Perché l'Inter può davvero concludere lo scambio tra Eriksen e Paredes - - fcin1908it : Inter, Paredes disse sì già in estate: ecco perché saltò. Eriksen? Scambio perfetto per 2 motivi -… - passione_inter : GdS - L'Inter aveva il sì di Paredes la scorsa estate: lo scambio con Eriksen possibile a gennaio -… -