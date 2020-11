Calciomercato – E’ Milik l’attaccante scelto dall’Inter per gennaio | i dettagli

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Arkadiuszsempre più obiettivo dell’Inter In vista deldi, l’Inter inizia a muovere i primi passi per Arkadiuszdel Napoli.polacco ha il contratto in scadenza a giugno e secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, il club nerazzurro è pronto a fare le prime mosse per convincere il giocatore e il Napoli a scegliere la destinazione nerazzurra. “I suoi eventuali gol varrebbero per il presente, ma anche per il futuro:, infatti, sarebbe l’ideale vice-Lukaku daa maggio per cercare di raggiungere gli obiettivi di questa stagione, poi potrebbe divenire l’erede di Lautaro Martinez nell’annata ’21-22 se l’argentino dovesse tornare a essere un tormentone del mercato estivo sul versante ...