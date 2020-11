Calcio, la Lega Serie A dice sì ai Fondi: entrano 1,7 miliardi di euro. Al lavoro per la cessione dei diritti tv (Di giovedì 19 novembre 2020) La Lega Serie A di Calcio ha accettato con voto unanime l‘offerta del consorzio di Fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, la quale entra per il 10% nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi. Si parla di una cifra di 1,7 miliardi di euro, una cifra ragguardevole che rappresenta una boccata di ossigeno per l’intero movimento, che sta attraversando un momento di crisi anche a causa di Covid-19. Il voto è stato unanime (servivano 14 voti su 20), una totalità di consensi che dà un peso molto forte alla scelta. I contratti verranno stesi nel giro di un paio di mesi, si pensa di poter arrivare a un closing nel nuovo anno, quando si dovrà procedere con la vendita dei diritti televisivi della Serie A per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) LaA diha accettato con voto unanime l‘offerta del consorzio didi investimento CVC-Advent-Fsi, la quale entra per il 10% nella media company creata per gestire e commercializzare itelevisivi. Si parla di una cifra di 1,7di, una cifra ragguardevole che rappresenta una boccata di ossigeno per l’intero movimento, che sta attraversando un momento di crisi anche a causa di Covid-19. Il voto è stato unanime (servivano 14 voti su 20), una totalità di consensi che dà un peso molto forte alla scelta. I contratti verranno stesi nel giro di un paio di mesi, si pensa di poter arrivare a un closing nel nuovo anno, quando si dovrà procedere con la vendita deitelevisivi dellaA per il ...

CarloMartootchy : RT @sportface2016: Massimo #Ferrero, presidente #Sampdoria, dopo l’assemblea di Lega: “È andata benissimo, noi del calcio non siamo abituat… - matmosciatti11 : RT @sportface2016: Massimo #Ferrero, presidente #Sampdoria, dopo l’assemblea di Lega: “È andata benissimo, noi del calcio non siamo abituat… - sportface2016 : Massimo #Ferrero, presidente #Sampdoria, dopo l’assemblea di Lega: “È andata benissimo, noi del calcio non siamo ab… - ale13_spino : RT @sportface2016: Paolo #DalPino dopo l’assemblea di Lega: “Il calcio ha grandissime difficoltà economico-finanziarie. In Italia senza par… - Alessan34958222 : RT @sportface2016: La Lega di #SerieA approva all’unanimità l’offerta della cordata di fondi di investimento Cvc-Advent-Fsi #Dirittitv http… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega Calcio: Ferrero, Lega Serie A approva a unanimita' offerta Cvc (RCO) Il Sole 24 ORE Il calcio italiano allontana il default. La Lega dice sì ai fondi: entrano 1,7 miliardi

La Lega Serie A, riunita in un hotel romano, ha accettato con voto unanime l'offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company ...

Serie A, Dal Pino: «Fondi privati? Accordo economico raggiunto»

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai giornalisti presenti dopo l’Assemblea di Lega. Le sue parole ...

La Lega Serie A, riunita in un hotel romano, ha accettato con voto unanime l'offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company ...Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai giornalisti presenti dopo l’Assemblea di Lega. Le sue parole ...