Calcio: Guardiola resta al Manchester City fino al 2023 (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Pep Guardiola ha prorogato di due stagioni il suo contratto con il Manchester City, club con cui è ora legato fino al 2023. Arrivato al club nel 2016, l'ex tecnico di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Pepha prorogato di due stagioni il suo contratto con il, club con cui è ora legatoal. Arrivato al club nel 2016, l'ex tecnico di ...

SkySport : Manchester City, Guardiola rinnova il contratto fino al 2023 - RSIsport : ???????????????? Pep Guardiola rimarrà alla guida del Manchester City fino almeno al 2023 #RSISport - Kingsamuel111 : Non doveva arrivare alla Juventus? #Pep #PepGuardiola #Juventus - rajonee09 : @Jspeed93 Ma guarda io non lo so se erano vere o meno le voci di Pep sulla Juve e sinceramente frega 0. Mi da tropp… - AlbeFarted : @_grazy87 Guardiola è un grande e io lo adoro, mi delude solamente il fatto che continui a stare in una squadra che… -