Calcio femminile, nuovi standard minimi per le giocatrici in relazione alla maternità

Si lavora per migliorare l'intero sistema calcistico. Il Fifa Football Stakeholders Committee (FSC) ha, infatti, elaborato una serie di riforme fondamentali per rafforzare la protezione delle giocatrici. Tali interventi riguarderanno in particolari standard minimi per le giocatrici in relazione a uno stato di maternità. "Dopo la recente crescita fenomenale e il successo senza precedenti della Coppa del Mondo femminile Fifa in Francia lo scorso anno, il Calcio femminile sta ora entrando nella sua fase successiva di sviluppo. Ne consegue che dobbiamo anche adottare un quadro normativo adeguato alle esigenze del gioco femminile", le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino.

