Calcio femminile, Coppa Italia 2020-2021: Florentia e Inter calano il poker, vittorie all'esordio per Milan e Sassuolo (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono andati in scena alcuni dei recuperi del 2° turno di Coppa Italia TIMVISION 2020-21 di Calcio femminile dei gironi eliminatori. Rinviate le sfide Chievo Verona-Empoli (si recupera sabato 21 novembre alle ore 17.00 allo stadio "Olivieri"), Roma CF-AS Roma e Pomigliano-Juventus (questione Covid), sono quattro i match di cui abbiamo goduto. Ebbene, Florentia San Gimignano si è imposta piuttosto nettamente sul campo del Cittadella Women per 4-0. Le doppiette di Martinovic e di Dahlberg hanno regalato i tre punti alle toscane. Stessa storia, stesso mare per l'Inter, che ha sconfitto il Brescia 4-0, con Debever, Moeller, Marinelli e Tarenzi a segno. Con questi risultati la Florentia raggiunge l'Hellas Verona in vetta al Girone A con tre punti all'attivo.

