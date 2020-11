Calabria | tragedia | farsa e resistenza

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Come ve lo spiego che cosa significa, essere calabresi? Anche perché io stessa non sono sicura di averlo ancora capito bene, dopo tanti anni. Ha certamente a che fare con un modo di percepirsi, e con una serie di modelli così contrastanti da sembrare impossibile che stiano nello stesso posto, condividano lo stesso luogo che poi è estremo in partenza, con tutte quelle coste e quelle montagne, quel modo di essere aperti e dannatamente chiusi, più isola ancora della Sicilia dirimpettaia. C’è chi ci scherza, e dice che le isole maggiori italiane sono Sicilia, Sardegna e, e ovviamente dice una serissima verità. E non è vero che questo isolamento sia finito, solo perché le comunità sono ridiscese sulle coste e hanno gli stessi centri commerciali e connessioni Internet del resto d’Italia (ma non ancora le stesse strade, e non ancora gli stessi ospedali...). Non è ...