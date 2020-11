Calabria, in manette il presidente del Consiglio regionale. Domenico Tallini avrebbe avuto rapporti con la cosca Grande Aracri (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, è stato arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. CATANZARO – Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri. I rapporti di Domenico Tallini con i Grande Aracri Il 68enne esponente di Forza Italia deve rispondere delle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L’indagine che ha portato all’arresto di Tallini riguarda ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildeldella, è stato arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. CATANZARO – Ildeldella, è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri. Idicon iIl 68enne esponente di Forza Italia deve rispondere delle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L’indagine che ha portato all’arresto diriguarda ...

Dopo il caso sulla commissione Sanità, in Calabria esplode un'altra bomba. Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale è stato arrestato ed è ai domiciliari. E' fra le 20 persone finite in ...

