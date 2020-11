Calabria, business dei farmaci: arrestato il presidente del consiglio regionale Tallini (Di giovedì 19 novembre 2020) In Calabria, come se non bastasse il Covid che ha messo in ginocchio il sistema sanitario e il caos legato alla nomina del nuovo commissario, ora arriva un altro terremoto: il presidente del consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, è stato arrestato. È infatti tra le persone coinvolte nell’inchiesta sul business dei farmaci della cosca Grande Aracri di Cutro. Tallini è stato subito posto agli arresti domiciliari. In particolare, i carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Comando Provinciale di Crotone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – nei ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 19 novembre 2020) In, come se non bastasse il Covid che ha messo in ginocchio il sistema sanitario e il caos legato alla nomina del nuovo commissario, ora arriva un altro terremoto: ildeldella, Domenico, è stato. È infatti tra le persone coinvolte nell’inchiesta suldeidella cosca Grande Aracri di Cutro.è stato subito posto agli arresti domiciliari. In particolare, i carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Comando Provinciale di Crotone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – nei ...

Domenico Tallini, presidente del Consiglio della Calabria, è stato accusato di concorso esterno ...

Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è stato arrestato con l'accusa ... in seguito a un'indagine sul business dei farmaci della cosca della 'ndrangheta Grande Aracri di ...