Calabria, arrestato il presidente del Consiglio regionale (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Finisce agli arresti Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale, e la Calabria, orfana del presidente della Giunta, Jole Santelli, perde un altro riferimento istituzionale. Un nuovo terremoto scuote la regione, già nella bufera per le polemiche sulla sanità scatenate dalle dimissioni di due commissari, Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli, e dalla rinuncia dell'ex rettore della "Sapienza" Eugenio Gaudio poche ore dopo l'indicazione da parte del Governo. L'epicentro del sisma è la procura della Repubblica di Catanzaro che chiede e ottiene dal Gip 19 ordinanze di custodia cautelare, una delle quali a carico di Tallini. Con lui, in manette o ai domiciliari, sono stati arrestati esponenti della cosca di 'ndrangheta Grande Aracri, ma anche professionisti. "FarmaBusiness" il nome dato in ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Finisce agli arresti Domenico Tallini,del, e la, orfana deldella Giunta, Jole Santelli, perde un altro riferimento istituzionale. Un nuovo terremoto scuote la regione, già nella bufera per le polemiche sulla sanità scatenate dalle dimissioni di due commissari, Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli, e dalla rinuncia dell'ex rettore della "Sapienza" Eugenio Gaudio poche ore dopo l'indicazione da parte del Governo. L'epicentro del sisma è la procura della Repubblica di Catanzaro che chiede e ottiene dal Gip 19 ordinanze di custodia cautelare, una delle quali a carico di Tallini. Con lui, in manette o ai domiciliari, sono stati arrestati esponenti della cosca di 'ndrangheta Grande Aracri, ma anche professionisti. "FarmaBusiness" il nome dato in ...

