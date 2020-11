Calabria, ai domiciliari il presidente del Consiglio regionale Tallini: l’accusa è voto di scambio| Chi è (Di giovedì 19 novembre 2020) Tallini, presidente del Consiglio regionale, è ai domiciliari. Insieme a lui, arrestati altri 19 per presunti rapporti tra politici locali e ‘ndrangheta Leggi su corriere (Di giovedì 19 novembre 2020)del, è ai domiciliari. Insieme a lui, arrestati altri 19 per presunti rapporti tra politici locali e ‘ndrangheta

HuffPostItalia : 'Ndrangheta, retata in Calabria. Ai domiciliari anche il presidente del Consiglio regionale - Davide : Nel silenzio quasi generale (ne parla @repubblica) l’uomo condannato per l’omicidio di Soumaila Sacko, il bracciant… - LaStampa : Arrestato (ai domiciliari) il presidente del Consiglio regionale della Calabria - reggiotv : «Gli arresti domiciliari per il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, chiamano in… - Lucia05149332 : RT @gonufrio: #Ndrangheta, Domenico Tallini arrestato il presidente del consiglio regionale dai CC di #Catanzaro -