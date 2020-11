Cacciari contro tutti: 'La malattia non è il Covid, ma i virus del ceto politico italiano" (Di giovedì 19 novembre 2020) Professor Cacciari, la situazioni è grave. Ieri 753 morti di Covid. E terapie intensive, in alcune regioni, al limite del collasso. Una situazione fuori controllo. Per colpa di chi? Quelli al Governo -... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) Professor, la situazioni è grave. Ieri 753 morti di. E terapie intensive, in alcune regioni, al limite del collasso. Una situazione fuorillo. Per colpa di chi? Quelli al Governo -...

I_____IIIIIIIII : cacciari : dal aver cancepito c'era esempio ai quarti finale contro X vinto stato - I_____IIIIIIIII : cacciari : ai quarti di finale notizia potendo vincer contro X un ponte si manifesta - antokindness : RT @Libero_official: 'Dati dei contagi diffusi in modo che la gente non capisca'. Massimo #Cacciari scatenato contro il governo: 'La morbos… - antonio3160 : Massimo Cacciari, pesante accusa contro il governo: 'I dati del coronavirus diffusi in modo che la gente non capisc… - EffettoFrank : RT @Libero_official: 'Dati dei contagi diffusi in modo che la gente non capisca'. Massimo #Cacciari scatenato contro il governo: 'La morbos… -