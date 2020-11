Bosnia-Italia, orgoglio Mancini: “Final Four appuntamento importante, ammiro Vialli. Bastoni? Dico la mia” (Di giovedì 19 novembre 2020) L'Italia trionfa anche a Sarajevo e vola alle Final Four di Nations League.A trascinare gli azzurri contro la Bosnia ci ha pensato il Gallo, Andrea Belotti, tornato al gol con la Nazionale dopo poco più di un anno e uno scatenato Lorenzo Insigne, che ha brillato e incantato addetti ai lavori e non solo. Soddisfatto della vittoria del match e del Girone, Roberto Mancini, che a causa della positività al Coronavirus, ha dovuto seguire da parecchio lontano la sfida. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana - egregiamente sostituito dal suo vice Alberico Evani -, ai microfoni di Rai Sport, ha elogiato la prestazione dei suoi uomini."Ringrazio i ragazzi, anche quelli che come me e lo staff erano a casa, perché in due anni hanno fatto un lavoro importante. Le Final ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) L'trionfa anche a Sarajevo e vola alle Finaldi Nations League.A trascinare gli azzurri contro laci ha pensato il Gallo, Andrea Belotti, tornato al gol con la Nazionale dopo poco più di un anno e uno scatenato Lorenzo Insigne, che ha brillato e incantato addetti ai lavori e non solo. Soddisfatto della vittoria del match e del Girone, Roberto, che a causa della positività al Coronavirus, ha dovuto seguire da parecchio lontano la sfida. Il commissario tecnico della Nazionalena - egregiamente sostituito dal suo vice Alberico Evani -, ai microfoni di Rai Sport, ha elogiato la prestazione dei suoi uomini."Ringrazio i ragazzi, anche quelli che come me e lo staff erano a casa, perché in due anni hanno fatto un lavoro. Le Final ...

