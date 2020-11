Bosnia Italia: Locatelli e Florenzi danno fluidità, gli Azzurri sono uno spettacolo (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora una notevole esibizione per la Nazionale di Roberto Mancini: annichilita anche la Bosnia grazie alla fluidità e alla precisione dei movimenti Con la vittoria in Bosnia, l’Italia centra la final four grazie all’ennesima prestazione sontuosa, che ben fotografa il progetto tecnico inaugurato dal nuovo corso, basato su un calcio propositivo, fluido e dominante in entrambe le fasi. Oltre che le idee tattiche (di sicuro molto moderne), è l’applicazione dei giocatori che dimostra quanto i giocatori credono in quello che fanno. Ciò si vede soprattutto senza palla: quando si perde il possesso, l’Italia applica un contropressing feroce per recuperare velocemente il pallone. Quando l’avversario riesce a risalire, gli Azzurri sono invece bravi e tempestivi nel ripiegare, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora una notevole esibizione per la Nazionale di Roberto Mancini: annichilita anche lagrazie allae alla precisione dei movimenti Con la vittoria in, l’centra la final four grazie all’ennesima prestazione sontuosa, che ben fotografa il progetto tecnico inaugurato dal nuovo corso, basato su un calcio propositivo, fluido e dominante in entrambe le fasi. Oltre che le idee tattiche (di sicuro molto moderne), è l’applicazione dei giocatori che dimostra quanto i giocatori credono in quello che fanno. Ciò si vede soprattutto senza palla: quando si perde il possesso, l’applica un contropressing feroce per recuperare velocemente il pallone. Quando l’avversario riesce a risalire, gliinvece bravi e tempestivi nel ripiegare, ...

