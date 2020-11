Bosnia-Italia, Evani: "I ragazzi sono stati straordinari. Regalo per Mancini" (Di giovedì 19 novembre 2020) Sarajevo , 18 novembre 2020 " L' Italia grazie alle reti di Belotti e Berardi stende con un secco 2-0 la Bosnia e chiude in testa il girone A della Nations League staccando il pass per le Final Four ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Sarajevo , 18 novembre 2020 " L'grazie alle reti di Belotti e Berardi stende con un secco 2-0 lae chiude in testa il girone A della Nations League staccando il pass per le Final Four ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’Italia fa festa a #Sarajevo! Gli #Azzurri battono anche la Bosnia e volano alla Final Four di Natio… - RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - AzzoJacopo : Ho scritto qualche riga sulla bellissima Italia di ieri. - jvan1980 : Tre cose: 1) Come ti fa uscire da dietro Berardi... 2) Locatelli wow 3) Bravi anche a cambiare a volte spartito.… -