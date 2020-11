Bosnia-Italia, boom di ascolti: oltre sei milioni e mezzo di spettatori su Rai Uno (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ un’Italia al top sia sul campo che negli ascolti tv. Gli azzurri hanno battuto la Bosnia per 0-2, conquistando il pass per le Final Four di Nations League, ma anche tutto l’affetto dei tifosi. Un Italiano su quattro che ha acceso la tv nella serata di mercoledì, infatti, ha guardato proprio la partita su Rai Uno: 24,33% di share nel prime time con 6 milioni e 699 mila spettatori, numeri importanti e leggermente superiori rispetto alla partita contro la Polonia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ un’al top sia sul campo che neglitv. Gli azzurri hanno battuto laper 0-2, conquistando il pass per le Final Four di Nations League, ma anche tutto l’affetto dei tifosi. Unno su quattro che ha acceso la tv nella serata di mercoledì, infatti, ha guardato proprio la partita su Rai Uno: 24,33% di share nel prime time con 6e 699 mila, numeri importanti e leggermente superiori rispetto alla partita contro la Polonia. SportFace.

