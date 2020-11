Borussia Moenchegladbach | Plea positivo al Covid-19 | tra 12 giorni c’è l’Inter

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Per il ritorno in Bundesliga dopo la sosta per le nazionali, ilMoenchengladbach dovrà fare a meno di Alassane, sabato, contro l’Augsburg (ore 15.30). Il 27enne attaccante della nazionale francese è infatti risultatoal-19 la scorsa settimana e il club tedesco, settimo in classifica, ha annunciato che non sarà disponibile per l’ottava giornata di campionato in casa. La sua partecipazione all’incontro di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk mercoledì prossimo è ancora in dubbio. “Speriamo che Alassane torni rapidamente e possa mostrare la sua buona forma in campo”, ha detto Marco Rose, il suo allenatore, in conferenza stampa. La settimana dopo, martedì 1 dicembre, i tedeschi ospiteranno. SportFace.