Borussia Mgladbach | è Assane Plea il calciatore positivo al Covid-19

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’allenatore Marco Rose ha comunicato il nome delal-19 rilevato la scorsa settimana dal, si tratta dell’attaccante Al. Il francese salterà la gara di Bundesliga ma cercherà di tornare disponibile per lo Shaktar in Champions League:“Per motivi personali, Alnon voleva esporsi. Ma ora ha accettato di farlo sapere pubblicamente. Speriamo che possa tornare in fretta e ritrovare la sua forma in campo”,queste le parole del suo allenatore. Foto: Bild L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Mgladbach

Thuram e il razzismo in Italia Thuram (getty images) “In Italia c’è un vero problema razzismo e quello che mi rende più triste è che lo si accetti”, ha detto senza mezzi ...Come sta Alexis Sanchez? L'allenamento terminato anzitempo ieri è motivo di allarme? Per il Cile ma soprattutto- sponda italiana - per l'Inter, per Antonio Conte? Tutte domande che oggi frullavano nel ...