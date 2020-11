Borsa, società FTSE MIB bruciano 46 miliardi di capitalizzazione (Di giovedì 19 novembre 2020) (TeleBorsa) – Le Blue Chips di Piazza Affari appartenenti al paniere FTSE MIB hanno bruciato 46 miliardi di capitalizzazione da inizio anno (-12,6%), perlopiù a causa della pesante perdita del primo trimestre (-83 miliardi, -22,8%), leggermente compensata alla ripresa del secondo (+38 miliardi, +13,7%) e con un terzo trimestre quasi sulla parità (-1 miliardi, -0,4%). Segnali di rialzo si sono invece registrati da fine settembre al 16 novembre con un recupero di 35 miliardi (+11%). E’ quanto emerge dal rapporto dell’’Area Studi Mediobanca relativo agli effetti de Covid sulle multinazionali e sulle società industriali e dei servizi del FTSE MIB. A fine settembre 2020 le società del FTSE ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Tele) – Le Blue Chips di Piazza Affari appartenenti al paniereMIB hanno bruciato 46dida inizio anno (-12,6%), perlopiù a causa della pesante perdita del primo trimestre (-83, -22,8%), leggermente compensata alla ripresa del secondo (+38, +13,7%) e con un terzo trimestre quasi sulla parità (-1, -0,4%). Segnali di rialzo si sono invece registrati da fine settembre al 16 novembre con un recupero di 35(+11%). E’ quanto emerge dal rapporto dell’’Area Studi Mediobanca relativo agli effetti de Covid sulle multinazionali e sulleindustriali e dei servizi delMIB. A fine settembre 2020 ledel...

