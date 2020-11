Boomers e Generazione Z, cresce il tempo insieme davanti alla tv (Di giovedì 19 novembre 2020) Anziani 'zoccolo duro' di Rai1, ragazzi incollati al 'Collegio' di Rai2, generazioni diverse pronte però a condividere sempre più tempo davanti alla tv: è la fotografia scattata dall'Osservatorio dello Studio Frasi in base all'analisi dei dati Auditel dal 1 ottobre al 15 novembre a confronto con lo stesso periodo 2019. Nel complesso, si consolida la tendenza alla crescita del consumo di televisione: tra ottobre e metà novembre l'ascolto è aumentato di 855 mila spettatori nel giorno medio (da poco... Leggi su digital-news (Di giovedì 19 novembre 2020) Anziani 'zoccolo duro' di Rai1, ragazzi incollati al 'Collegio' di Rai2, generazioni diverse pronte però a condividere sempre piùtv: è la fotografia scattata dall'Osservatorio dello Studio Frasi in base all'analisi dei dati Auditel dal 1 ottobre al 15 novembre a confronto con lo stesso periodo 2019. Nel complesso, si consolida la tendenzacrescita del consumo di televisione: tra ottobre e metà novembre l'ascolto è aumentato di 855 mila spettatori nel giorno medio (da poco...

Anziani 'zoccolo duro' di Rai1, ragazzi incollati al 'Collegio' di Rai2, generazioni diverse pronte però a condividere ...

La nostra rassegna stampa: secondo un’analisi dei dati Auditel e dei target, si è visto che la pandemia ha riunito la famiglia davanti alla televisione.

