Bongiorno positiva al Covid | Bonafede non ci ha protetto

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - "Una decina di giorni fa anch'io sono risultata positiva al Covid-19 (sintomi lievi e sto già bene, naturalmente a casa). Non saprò mai con certezza dove sia avvenuto il contagio, ma di una cosa sono sicura: esistono 'zone franche' in cui è impossibile difendersi, zone dove persino il cittadino più scrupoloso è impotente". Così Giulia Bongiorno, avvocato penalista e senatrice della Lega, racconta al sito de 'La Repubblica' la sua esperienza. "Il virus nei tribunali galoppa - afferma Bongiorno - e invece di proteggerci, di metterci in condizione di lavorare in sicurezza Bonafede si occupa dei problemi interni al Movimento 5 Stelle". "Ho fatto tutto quello che era in mio potere per evitare il contagio.- assicura ancora l'esponente della Lega - Ma persino il mio tutto si ...

