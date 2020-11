Bonetti: adolescenza chiusa in casa con la dad, prioritario recuperare il vuoto (Di giovedì 19 novembre 2020) "Durante la pandemia c'è stato un peggioramento delle aspettative di vita dei giovani, soprattutto quelli italiani. Ecco perché, come governo, abbiamo approvato il Family act che, oltre alle altre cose, investe in relazioni di comunità e nelle scelte dei giovani". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) "Durante la pandemia c'è stato un peggioramento delle aspettative di vita dei giovani, soprattutto quelli italiani. Ecco perché, come governo, abbiamo approvato il Family act che, oltre alle altre cose, investe in relazioni di comunità e nelle scelte dei giovani". L'articolo .

La ministra per le Pari Opportunità e Famiglia alla assemblea dell'Anci chiede la collaborazione dei comuni per recuperare ...

Minori. Casellati: Generazione covid, chiusi dietro una porta per il virus

Quest'anno la Giornata dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza assume un significato ancora piu' importante. La pandemia, che ha colpito milioni di persone nel mondo provocando morte e disagi, ri ...

