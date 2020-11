Bonafede alla Bongiorno: “Auguri di pronta guarigione ma lascia il virus fuori dalla polemica politica” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede replica a Giulia Bongiorno che lo ha accusato di non aver tutelato i tribunali, cioè chi vi lavora, dal rischio Covid-19. L’avvocato a parlamentare leghista è risultata positiva al virus. “Auguri di pronta guarigione a Giulia Bongiorno”, esordisce Bonafede. “Accusa me di non aver protetto i tribunali? Ognuno dice ciò che vuole, ma consiglio a tutti di lasciar fuori il covid da ogni tipo di polemica politica” dice il Guardasigilli a Zapping Radio1. Giulia Bongiorno positiva al COVID-19: “Bonafede non ci ha protetto” La Bongiorno dopo aver dato notizia della sua positività aveva attaccato ... Leggi su blogo (Di giovedì 19 novembre 2020) Il ministro della Giustizia Alfonsoreplica a Giuliache lo ha accusato di non aver tutelato i tribunali, cioè chi vi lavora, dal rischio Covid-19. L’avvocato a parlamentare leghista è risultata positiva aldia Giulia”, esordisce. “Accusa me di non aver protetto i tribunali? Ognuno dice ciò che vuole, ma consiglio a tutti diil covid da ogni tipo didice il Guardasigilli a Zapping Radio1. Giuliapositiva al COVID-19: “non ci ha protetto” Ladopo aver dato notizia della sua positività aveva attaccato ...

