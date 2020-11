Bollettino Lombardia Coronavirus oggi 19 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del Bollettino della regione dopo i 7.633 casi e 182 decessi di ieri: articolo in aggiornamento “L’auspicio è che proseguano i segnali di rallentamento della corsa del virus, che si sia in prossimità di una discesa e che le prossime settimane possano conoscere un decalage delle misure, per consentire alle attività economiche a cui abbiamo chiesto ulteriori sacrifici, come negozi, ristorazione e scuole medie, nelle zone rosse” di riprendersi. Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, partecipando a una tavola rotonda dell’assemblea generale dell’Anci, in diretta streaming dall’Auditorium Conciliazione di Roma. Quindi ha aggiunto: “Che i ragazzi delle scuole medie, che non sono neanche utilizzatori di trasporto pubblico, siano costretti alla ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) L’andamento dei contagi diincon i dati deldella regione dopo i 7.633 casi e 182 decessi di ieri: articolo in aggiornamento “L’auspicio è che proseguano i segnali di rallentamento della corsa del virus, che si sia in prossimità di una discesa e che le prossime settimane possano conoscere un decalage delle misure, per consentire alle attività economiche a cui abbiamo chiesto ulteriori sacrifici, come negozi, ristorazione e scuole medie, nelle zone rosse” di riprendersi. Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, partecipando a una tavola rotonda dell’assemblea generale dell’Anci, in diretta streaming dall’Auditorium Conciliazione di Roma. Quindi ha aggiunto: “Che i ragazzi delle scuole medie, che non sono neanche utilizzatori di trasporto pubblico, siano costretti alla ...

arual812 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, in penitenziari della Regione 174 detenuti contagiati. DIRETTA - Philo1936 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, in penitenziari della Regione 174 detenuti contagiati. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lombardia, in penitenziari della Regione 174 detenuti contagiati. DIRETTA - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 18 novembre 2020: 182 morti e 7.633 positivi in 24 ore - bizcommunityit : Covid Lombardia: 7.633 positivi su oltre 38mila tamponi -