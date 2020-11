Bollettino Covid in Lombardia oggi 19 novembre: calano contagi e ricoveri, 165 morti (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 novembre 2020 - Le speranze della Lombardia di passare da zona rossa ad arancione sono appese al filo dei dati. Fondamentali, ancora una volta, i numeri dell'emergenza coronavirus. oggi dei ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 192020 - Le speranze delladi passare da zona rossa ad arancione sono appese al filo dei dati. Fondamentali, ancora una volta, i numeri dell'emergenza coronavirus.dei ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #19novembre: 36.176 nuovi casi su 250.186 tamponi, 653 decessi - Adnkronos : #Covid #EmiliaRomagna, il bollettino: 2.160 nuovi casi e 50 decessi - corgiallorosso : #CovidItalia, il bollettino del 19 Novembre: +36 mila contagi ma diminuiscono i ricoveri (+148)… - Ilblogdiandy : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -