Bollettino Covid, 36mila nuovi positivi. 653 decessi. Calano ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 36.176 i nuovi casi positivi oggi in Italia, 653 i morti e 250.186 i tamponi fatti da ieri. Ancora in calo, seppur lieve, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 14,4 mentre ieri era del 14,5. Quanto ai dati sanitari, sono 42 in più rispetto a ieri i pazienti ricoverati nelle terapie intensive in Italia. Il totale dei posti occupati ammonta oggi a 3.712. I ricoverati con sintomi nelle ultime 24 ore sono 106, rispetto ai 430 di ieri, per un totale di 33.610. Miozzo (Cts): c'è un piano di distribuzione del vaccino Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha affermato che si sta lavorando per approntare un piano di distribuzione dei vaccini. C'è "un piano che si sta studiando da tempo, ed è fondamentale, perché nel momento in cui il vaccino arriverà in Italia sarà ...

