Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 19 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il triste nuovo picco di decessi di ieri, 753 con 34.282 casi, l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei contagi di oggi regione per regione: in Alto Adige 703 nuovi positivi 1 13 decessi: il 2% della popolazione altoatesina si trova in isolamento domiciliare (10.570 persone). I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore fanno salire a 19.388 il numero totale delle persone positive a seguito di tampone (141.560 i soggetti testati dall’inizio della pandemia). I decessi totali salgono a quota 438. d oggi i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il triste nuovo picco di decessi di ieri, 753 con 34.282 casi, l’aggiornamento sulla situazione dei contagi diincon ildel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento La suddivisione dei contagi diregione per regione: in Alto Adige 703 nuovi positivi 1 13 decessi: il 2%popolazione altoatesina si trova in isolamento domiciliare (10.570 persone). I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore fanno salire a 19.388 il numero totale delle persone positive a seguito di tampone (141.560 i soggetti testati dall’iniziopandemia). I decessi totali salgono a quota 438. di ...

