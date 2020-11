Bollettino Coronavirus del 19 Novembre 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) In data 19 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +2,84% (ieri +2,84%) con 1.308.528. contagiati totali, 498.987 dimissioni/guarigioni (+17.020) e 47.870 deceduti (+653); 761.671 infezioni in corso (+18.503). Elaborati 250.186 tamponi (ieri 234.834); 36.176 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,45% (ieri 14,59% ). Ricoverati con sintomi +106 (33.610); terapie intensive +42 (3.712). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 7.453; Piemonte 5.349; Veneto 3.753; Campania 3.334; Lazio 2.697; Emilia Romagna 2.160; Toscana 1.972; Sicilia 1.871. In Lombardia curva +2,18% (ieri +2,28%) con 37.595 tamponi (ieri 38.100) e 7.453 positivi; rapporto positivi/tamponi 19,82%% (ieri 20,03%); 348.442 contagiati totali; ricoverati -32 (8.291); terapie intensive +12 (915); 165 decessi (20.015.). Rapido aggiornamento sui valori di Rt (metodo Kohlberg-Neyman modificato) calcolato alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 novembre 2020) In data 19l’incremento nazionale dei casi è +2,84% (ieri +2,84%) con 1.308.528. contagiati totali, 498.987 dimissioni/guarigioni (+17.020) e 47.870 deceduti (+653); 761.671 infezioni in corso (+18.503). Elaborati 250.186 tamponi (ieri 234.834); 36.176 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,45% (ieri 14,59% ). Ricoverati con sintomi +106 (33.610); terapie intensive +42 (3.712). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 7.453; Piemonte 5.349; Veneto 3.753; Campania 3.334; Lazio 2.697; Emilia Romagna 2.160; Toscana 1.972; Sicilia 1.871. In Lombardia curva +2,18% (ieri +2,28%) con 37.595 tamponi (ieri 38.100) e 7.453 positivi; rapporto positivi/tamponi 19,82%% (ieri 20,03%); 348.442 contagiati totali; ricoverati -32 (8.291); terapie intensive +12 (915); 165 decessi (20.015.). Rapido aggiornamento sui valori di Rt (metodo Kohlberg-Neyman modificato) calcolato alla ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Adnkronos : ++#Coronavirus #Piemonte, 5349 contagi e 78 morti: il bollettino++ - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 novembre: 36.176 nuovi casi e 653 morti - WelfareNetwork : Bollettino Italia coronavirus del 19 novembre2020 ore 18 - riccardo_71 : RT @Corriere: In Italia 36.176 nuovi casi e 653 morti in un giorno. Scende ancora il tasso dei positività Il bollettino -