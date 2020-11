Bollettino Coronavirus 18 novembre: +36.176 contagi e 653 morti (Di giovedì 19 novembre 2020) Dal Bollettino Coronavirus 18 novembre 2020 diffuso dalla Protezione Civile poco dopo le 17 di oggi emergono i seguenti dati relativi alle ultime 24 ore: +36.176 nuovi contagi +653 morti percentuale positivi/tamponi del 14,46% Conte e Speranza dialogano con i sindaci calabresi Si è concluso l’incontro che il Premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno avuto con i sindaci calabresi che si sono recati oggi a Montecitorio per protestare. Intanto a breve dovrebbe arrivare il nome del nuovo commissario alla Sanità Calabrese. Il governo è all’opera su una rosa di nomi che comprende quello dell’ex ufficiale della Gdf Federico D’Andrea, che molti danno in pole, ma anche quelli di Pellegrino Mancini, direttore del Centro regionale trapianti, di Narciso Mostarda, medico e dirigente ... Leggi su blogo (Di giovedì 19 novembre 2020) Dal182020 diffuso dalla Protezione Civile poco dopo le 17 di oggi emergono i seguenti dati relativi alle ultime 24 ore: +36.176 nuovi+653percentuale positivi/tamponi del 14,46% Conte e Speranza dialogano con i sindaci calabresi Si è concluso l’incontro che il Premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno avuto con i sindaci calabresi che si sono recati oggi a Montecitorio per protestare. Intanto a breve dovrebbe arrivare il nome del nuovo commissario alla Sanità Calabrese. Il governo è all’opera su una rosa di nomi che comprende quello dell’ex ufficiale della Gdf Federico D’Andrea, che molti danno in pole, ma anche quelli di Pellegrino Mancini, direttore del Centro regionale trapianti, di Narciso Mostarda, medico e dirigente ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI

Il bollettino coronavirus in Sardegna. Sono 16.997 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi ...

Covid-19 in Liguria, oggi 792 nuovi positivi. Scende il numero dei ricoverati

Il bollettino diffuso oggi dalla Regione regtra 792 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, su un totale di 6.187 tamponi processati. Il bollettino riporta anche 15 decessi avvenuti fra ...

