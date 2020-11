Bobby Brown | l’ex marito di Whitney Houston perde un altro figlio | morto Bobby Brown Jr

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020)Jr.,di, exdi, è stato trovatonella sua casa di Los Angeles. Una tragedia che si aggiunge alla perdita di Bobbi Kristina, figlia del cantante e di, trovata morta a 22 anni per un’overdose. La morte della giovane ragazza in circostanze così simili a quella della mamma sconvolse il mondo intero. Ora il padre di Bobbi Kristina piange una 28 anni in circostanze ancora da chiarire.Jr., the son of singer ...