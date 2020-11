Bobby Brown, altro dramma per l'ex marito di Whitney: dopo Kristina morto anche il figlio Bobby jr a 28 anni (Di giovedì 19 novembre 2020) Bobby Brown ha perso un altro figlio, Bobby Brown Jr. infatti è morto in circostanze ancora misteriose. Una fonte vicina alla famiglia ha detto che il ragazzo è stato trovato privo... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020)ha perso unJr. infatti èin circostanze ancora misteriose. Una fonte vicina alla famiglia ha detto che il ragazzo è stato trovato privo...

Gresy73 : RT @ilmessaggeroit: #bobby brown, altro dramma per l'ex marito di Whitney: dopo Kristina morto anche il figlio Bobby jr a 28 anni https://t… - ilmessaggeroit : #bobby brown, altro dramma per l'ex marito di Whitney: dopo Kristina morto anche il figlio Bobby jr a 28 anni - cloudsxas : @intantoticalmii allora io ero indecisa tra Gigi Hadid e Millie Bobby Brown - cloudsxas : @spencergiada sono la persona più indecisa del mondo sono so scegliere tra Gigi Hadid e Millie Bobby Brown - Ricardojhr_ : Seguro es Shaw? Se parece a Millie Bobby Brown jahskahsja -