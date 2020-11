Black Friday MediaWorld: gli sconti del nuovo volantino (Di giovedì 19 novembre 2020) Le offerte del volantino del Black Friday di MediaWorld saranno attive dal 19 al 30 novembre. Tra i prodotti scontati spicca Nintendo Switch Lite. L’abbonamento annuale a PlayStation Plus al prezzo di 44,99 euro Le offerte del volantino del Black Friday di MediaWorld saranno attive dal 19 al 30 novembre. Tra i prodotti scontati spicca senza ombra di dubbio Nintendo Switch Lite, che potrà essere acquistata in diverse colorazioni al prezzo di 189 euro, anziché 219,99 euro. Durante il Black Friday le grandi catene commerciali offrono dei grossi sconti per dare il via al periodo natalizio e alla corsa ai regali. Le offerte Scontato anche Ring Fit Adventure, venduto a 69,99 euro e per una selezione di ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020) Le offerte deldeldisaranno attive dal 19 al 30 novembre. Tra i prodotti scontati spicca Nintendo Switch Lite. L’abbonamento annuale a PlayStation Plus al prezzo di 44,99 euro Le offerte deldeldisaranno attive dal 19 al 30 novembre. Tra i prodotti scontati spicca senza ombra di dubbio Nintendo Switch Lite, che potrà essere acquistata in diverse colorazioni al prezzo di 189 euro, anziché 219,99 euro. Durante ille grandi catene commerciali offrono dei grossiper dare il via al periodo natalizio e alla corsa ai regali. Le offerte Scontato anche Ring Fit Adventure, venduto a 69,99 euro e per una selezione di ...

