Bilancio | Patuanelli | “A inizio 2021 nuovo scostamento da 20 miliardi”

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Gia’ domani in Cdm ci sara’ bisogno “di un passaggio per implementare le dotazioni, aggiungere tipologie di attivita’ e anche per le imprese che aspettano di essere ristorate in quelle Regioni che da arancioni sono diventate rosse o da gialle ad arancioni”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando a SkyTg 24 sulla possibilita’ che arrivi un terzo decreto ristori.