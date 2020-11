Biden non può tornare all’era pre Trump, noi ci accontentiamo che l’avvocato del popolo torni nel popolo degli avvocati (Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre noi non ne possiamo più delle miserie del governo Conte, della grottesca Arcuricrazia e dello stravagante caso calabrese che magari Rocco Casalino proverà a far finta di risolvere con una bella task force, gli americani sono costretti ad affrontare le mattane di un Cialtrone-non-più-in-chief che, per spillare gli ultimi dollari ai suoi seguaci creduloni, millanta di aver vinto le elezioni come uno zio matto che dalla soffitta sferra colpi fatali alle istituzioni democratiche. Non so chi sia messo peggio tra noi e loro, ma mentre gli americani sono sicuri che il 20 gennaio dopo mezzogiorno lo zio matto sarà costretto a sloggiare e poi a pagare le conseguenze delle sue ripetute truffe, noi italiani siamo ancora lontani dal conoscere la data precisa in cui il sedicente avvocato del popolo sarà restituito al popolo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre noi non ne possiamo più delle miserie del governo Conte, della grottesca Arcuricrazia e dello stravagante caso calabrese che magari Rocco Casalino proverà a far finta di risolvere con una bella task force, gli americani sono costretti ad affrontare le mattane di un Cialtrone-non-più-in-chief che, per spillare gli ultimi dollari ai suoi seguaci creduloni, millanta di aver vinto le elezioni come uno zio matto che dalla soffitta sferra colpi fatali alle istituzioni democratiche. Non so chi sia messo peggio tra noi e loro, ma mentre gli americani sono sicuri che il 20 gennaio dopo mezzogiorno lo zio matto sarà costretto a sloggiare e poi a pagare le conseguenze delle sue ripetute truffe, noi italiani siamo ancora lontani dal conoscere la data precisa in cui il sedicente avvocato delsarà restituito al...

