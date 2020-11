Biden | ' Dal primo giorno gli Stati Uniti rientreranno nell' Oms e negli Accordi di Parigi' - ' Trump? Un irresponsabile'

RaiNews : #RaiUsa2020 #Biden e le urne registrano numeri mai visti dal 1908, #Trump un risultato unico per un perdente - Open_gol : Un sito bipartisan americano ha tolto la Pennsylvania a Biden? Lo dice Rudy Giuliani, ma viene smentito dal fondato… - Linkiesta : Dal #Trump ci si può aspettare di tutto, ma con molta probabilità dietro il rifiuto di accettare l’ampia sconfitta… - fenice_risorta : ?????????? uno che ragiona - ierogamos : Certo che è inspiegabile, senti le persone intervistate nei vari talk è giustamente dicono peste e corna delle misu… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Dal

"Quasi ZERO voti annullati in Georgia. Negli anni passati erano quasi il 4%. Non è possibile": è quanto ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump, mentre le autorità della Georgia si ..."Dal primo giorno rientreremo nell'Oms e negli Accordi per il Clima di Parigi ". Lo ha annunciato il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, in un videomessaggio. Commentando la situazione di ...