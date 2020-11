Bianca Guaccero, il vestito ha uno spacco vertiginoso – FOTO (Di giovedì 19 novembre 2020) L’attrice e conduttrice televisiva Bianca Guaccero si mette in posa durante la diretta: il vestito ha uno spacco davvero vertiginoso, mentre lei finisce le parole. Possiamo rimanere senza parole nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 19 novembre 2020) L’attrice e conduttrice televisivasi mette in posa durante la diretta: ilha unodavvero, mentre lei finisce le parole. Possiamo rimanere senza parole nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

LeGrazieWebzine : Bianca Guaccero in versione superglam! #biancaguaccero #presentatrice #italianbeauty #instabeauty #conduttrice… - AngelaDePantale : RT @DettoFattoRai2: ?? Squilla il telefono a #dettofattorai, risponde @IvaZanicchi! ?? 'Non sto benissimo, ma con l'aria di casa mi riprende… - infoitcultura : Bianca Guaccero, lo scatto più dolce e più bello per una donna – FOTO - infoitcultura : Bianca Guaccero, un bacio dolce e intenso che emoziona tutti – FOTO - infoitcultura : Detto Fatto, Bianca Guaccero spiazza Jonathan: “È una coincidenza assurda” -