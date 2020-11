Bertolaso: “Altro che liberi tutti, arriverà anche la terza ondata del virus”. Ecco quando (Di giovedì 19 novembre 2020) “Tra febbraio e marzo ci sarà una terza ondata Covid e se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti belli liberi dal virus si sbaglia”. Lo ha detto stamani Guido Bertolaso partecipando alla trasmissione “105 Friends” di Radio 105. Parlando invece della situazione strettamente legata all’Umbria, dove è consulente della Regione per la gestione dell’emergenza pandemica, l’ex capo della Protezione civile nazionale ha spiegato che qui “la situazione è abbastanza sotto controllo grazie anche agli ospedali da campo militare e della Croce rossa che sono stati montati a Perugia e Terni. Assieme anche al piano che si è redatto – ha aggiunto Bertolaso – credo che l’Umbria sia in grado di resistere”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) “Tra febbraio e marzo ci sarà unaCovid e se qualcuno pensa che a Natale saremobellidal virus si sbaglia”. Lo ha detto stamani Guidopartecipando alla trasmissione “105 Friends” di Radio 105. Parlando invece della situazione strettamente legata all’Umbria, dove è consulente della Regione per la gestione dell’emergenza pandemica, l’ex capo della Protezione civile nazionale ha spiegato che qui “la situazione è abbastanza sotto controllo grazieagli ospedali da campo militare e della Croce rossa che sono stati montati a Perugia e Terni. Assiemeal piano che si è redatto – ha aggiunto– credo che l’Umbria sia in grado di resistere”. SportFace.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre: Bertolaso trasloca i malati e i medici. Consulente ubiquo per aver… - Siamotuttidegl1 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre: Bertolaso trasloca i malati e i medici. Consulente ubiquo per avere p… - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre: Bertolaso trasloca i malati e i medici. Consulente ubiquo per avere p… - RassegnaZampa : #Bertolaso trasloca i malati e i medici. Consulente ubiquo per avere più terapie intensive in #Umbria, vuole trasfe… - RassegnaZampa : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre: Bertolaso trasloca i malati e i medici. Consulente ubiquo per aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Bertolaso “Altro Calabria: Costa a Bertolaso, 'pm come commissario scorciatoia pericolosa' Affaritaliani.it